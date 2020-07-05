Составление сценариев

  1. Биржа фриланса
  2. Сценарии
Закрыт18 заявок819 просмотров

На основе транскрибации интервью нужно составить сценарии к видео в соответствии со структурой вопросов

Что требуется:

1) Исправить ошибки

2) Добавить логические связки

3) Добавить переходы и речевые обороты

4) Скомпоновать информацию по смыслу

Цена договорная

Ждем ваших предложений

5 лет назад
KseniyaTasheva
Ксения 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Даша
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
114 отзывов
5 лет назад
Асем
 
46 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
София
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Анастасия
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Владимир
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Яна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Анна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Милана
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Тимур
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка технического задания

    Разработка технического задания https://docs.google.com/document/d/13ucNw5DzQv81H97Hi5Z8Xmz9Bba4yk_wDhKrSbQsIIo/edit?usp=sharing Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Вопросы: 1. Сроки  2. Бюджет  3. Процесс работы над проектом ...

    Сценарии1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Изменить существующий сценарий под новую концепцию

    $14

    Нужно изменить существующий сценарий под новую концепцию, есть конкретный видеоролик, нужно сделать текст в таком же формате что и на видео (предоставлю всё индивидуально). Нужно умение писать красиво, желательно опыт в бизнес темах, креатив не нужен, ...

    Сценарии28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать сценарий эротического квеста

    Здравствуйте! Нам нужен уникальный сценарий для квеста эротического характера (не порно, а именно элементы эротики: атрибутика, диалоги (возможно взаимодействие с актерами), загадки, сюжет и пр). Важно, чтобы был опыт и понимание, как ...

    Сценарии7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен сценарий для 1 -2 минутного ролика Реклама базы отдыха

    Нужен сценарий для 1 -2 минутного ролика Реклама базы отдыха, наброски уже есть, есть кадры для понимания обстановки, закончить и упаковать чтоб звучало, в случае успешной работы буду сотрудничать на постоянной основе, подобной работы много, ...

    Сценарии16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание текстов для коротких рекламных видео

    $50

    Необходимо написать текста для коротких рекламных видео для запуска на определенных площадках. Видео - персональные рекомендации от моделей по установке приложения.  Текста должны быть интересными, чтобы это выглядело именно как персональная рекомендация, какая-то история ...

    Сценарии29 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание текста для марафона о женском предназначении и самооценке

    Создание и разработка марафона о женском предназначении и самооценке. Причины низкой самооценки, как повысить. Упражнения на повышение. Если есть опыт создания такого рода марафонов жду обратной связи. Спасибо!

    Сценарии19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Небольшой сценарий для игры (двухмерный платформер) в заданном сеттинг

    Необходимо написать сценарий-историю под небольшую игру в предопределённом сеттинге, с предопределённым наобором персонажей.  Игра-платформер (механика игры подобная классическому NES марио/принцу персии) выполнена в визуальном стиле пиксель арт. Игровой сеттинг ...

    Сценарии25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать короткий детективный сценарий

    Написать короткий детективный сценарий 5-10 стр.  Тема ; "Персонаж подвергается жестоким преследованиям за свои взгляды, он подвергается репрессиям и внесудебной расправе"

    Сценарии19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад