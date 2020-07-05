Разработка технического задания https://docs.google.com/document/d/13ucNw5DzQv81H97Hi5Z8Xmz9Bba4yk_wDhKrSbQsIIo/edit?usp=sharing Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Вопросы: 1. Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над проектом ...
Составление сценариев
На основе транскрибации интервью нужно составить сценарии к видео в соответствии со структурой вопросов
Что требуется:
1) Исправить ошибки
2) Добавить логические связки
3) Добавить переходы и речевые обороты
4) Скомпоновать информацию по смыслу
Цена договорная
Ждем ваших предложений
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