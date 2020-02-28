Дизайн евро-буклета

$30
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Требуется создать новый дизайн евробуклета 2 фальца на основе сделанного макета своими силами.

Изначально я составил ТЗ своими словами и написал что на какой стороне должно быть расположено

http://prntscr.com/r4sn1d

Далее за 1 день со своим дизайнером в штате мы набросали это в дизайне.

Стояла задача не сильно морочить голову удаленному дизайнеру и поэтому

мы сделали часть работ сами, сократив время на муторные объяснения что и

где должно быть, какие тексты и в каком порядке.

За основу брался уже готовый буклет другой аналогичной компании где все выглядит в

принципе локонично, и он мне понравился, поэтому примерно все так и

нужно сделать но покруче.

http://prntscr.com/r4sn9j

В итоге не долго ломая голову получился данный промежуточный вариант

http://prntscr.com/r4sofe

http://prntscr.com/r4sol3

То что сейчас есть - это промежуточный вариант, своего рода ТЗ набросанное

не словами а уже в дизайне (что и где примерно должно быть)

Сейчас все достаточно безвкусно с отсутствием изюминок, но и задача у нас стояла отдать это на удаленку толковому человеку.

Задача - сделать красивый (а лучше идеальный) дизайн на Ваш вкус с учетом

опыта работы и видения в целом как это будет выглядеть при печати.

Вот небольшие пожелания, но всё в Ваших руках.

Из того что нужно поменять, сторона №1:

http://prntscr.com/r4sxyr

1 - Убрать белый фон

2 - Шрифты слишком огромные

3 - Сделать цветные картинки (где речь о соцсетях сделать 5 картинок вместо 3)

4 - Сделать фон в серый тонах, как на исходнике другой компании

Поменять всё на единый шрифт, как Вы это видите, полностью доверяем, и скорректировать все что считаете нужным.

Сторона №2:

Тут в принципе блоки и картинки на своих местах (а точнее в нужном порядке стоят), а в остальном - это всего лишь наши наброски.

Можно менять оттенки фона, шрифты, картинки и вообще все что считаете нужным,

чтобы все это выглядело не как свалка текста и иконок, а все на своих

местах и красиво преподнесено.

Всё сделали в Illustrator СС, все исходники сразу предоставим.

Нам не срочно, т.е. в пределах 7-10 дней подходит.

Нужно сделать космос!) На эти листовки возлагаем большую надежду, они много где будут распространяться.

Информация по размещению в приложении

4 года назад
Persona600
Воронцов 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Abasheff
Фёдор 
27 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
15 дней назад
4 года назад
$30
7 дней
Фёдор сделал работу просто огненную! Работать было очень приятно и просто, поняли друг-друга без лишних слов (что очень важно и редко), сам предложил своё видение и творчески реализовал задачу из ТЗ в дизайне. В общем очень довольны, будем обращаться регулярно по дизайнам.
Работой с Евгением остался доволен! Интересное задание, приятное деловое общение. Для работы подробно была предоставлена вся нужная информация. Быстрая оплата, и даже свыше оговоренной суммы! Спасибо за доверие и заказ :)
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