Дизайн евро-буклета

Добрый день! Необходимо создать маску для Instagram. Есть идея по дизайну. Детали обсудим в личных сообщениях. Интересует примерная стоимость создания и сроки. Прикладывайте свое портфолио по уже созданным маскам, пожалуйста.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать новый дизайн евробуклета 2 фальца на основе сделанного макета своими силами.
Изначально я составил ТЗ своими словами и написал что на какой стороне должно быть расположено
Далее за 1 день со своим дизайнером в штате мы набросали это в дизайне.
Стояла задача не сильно морочить голову удаленному дизайнеру и поэтому
мы сделали часть работ сами, сократив время на муторные объяснения что и
где должно быть, какие тексты и в каком порядке.
За основу брался уже готовый буклет другой аналогичной компании где все выглядит в
принципе локонично, и он мне понравился, поэтому примерно все так и
нужно сделать но покруче.
В итоге не долго ломая голову получился данный промежуточный вариант
То что сейчас есть - это промежуточный вариант, своего рода ТЗ набросанное
не словами а уже в дизайне (что и где примерно должно быть)
Сейчас все достаточно безвкусно с отсутствием изюминок, но и задача у нас стояла отдать это на удаленку толковому человеку.
Задача - сделать красивый (а лучше идеальный) дизайн на Ваш вкус с учетом
опыта работы и видения в целом как это будет выглядеть при печати.
Вот небольшие пожелания, но всё в Ваших руках.
Из того что нужно поменять, сторона №1:
1 - Убрать белый фон
2 - Шрифты слишком огромные
3 - Сделать цветные картинки (где речь о соцсетях сделать 5 картинок вместо 3)
4 - Сделать фон в серый тонах, как на исходнике другой компании
Поменять всё на единый шрифт, как Вы это видите, полностью доверяем, и скорректировать все что считаете нужным.
Сторона №2:
Тут в принципе блоки и картинки на своих местах (а точнее в нужном порядке стоят), а в остальном - это всего лишь наши наброски.
Можно менять оттенки фона, шрифты, картинки и вообще все что считаете нужным,
чтобы все это выглядело не как свалка текста и иконок, а все на своих
местах и красиво преподнесено.
Всё сделали в Illustrator СС, все исходники сразу предоставим.
Нам не срочно, т.е. в пределах 7-10 дней подходит.
Нужно сделать космос!) На эти листовки возлагаем большую надежду, они много где будут распространяться.
Информация по размещению в приложении
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