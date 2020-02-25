Оформление инстаграм

Необходимо сделать баннер и иконку для канала на youtube. Владелец канала творческая личность, является певцом, художником, пишет и издаёт собственные книги. На баннере надо объединить все его творчества. Посмотрите его сайт и соц сети http://ramimeir.com/?utm_source=youtube&utm_medium=social&utm_campaign=account&utm_content=official [url=https://www.instagram.com/ramimeirart/]https://www.instagram.com/ramimeirart/ [/url]Баннер должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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Тематичка салон красоты
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