Оформление инстаграм

баннер будет размещен на сайте [url=http://www.lisap-moskva.ru/]http://www.lisap-moskva.ru/[/url] И хотелось, чтобы баннер был ярким, но все-таки хоть как-то гармонизировал с сайтом. размер 1200х450, нужно вставать фото продуктов (картинки пришлю), фото мужчины с красивой прической из инета (это опционально, можно и ...