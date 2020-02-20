Промо-картинка для шапки сайта

Подробности в ТЗ
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Нужна картинка, основа с этой, только чуть-чуть изменить
https://img.tsn.ua/cached/1575141838/tsn-87394d020f46df1bdfb04b5785c6f4e0/thumbs/1340x530/a9/44/3dea92108e02f291ed9cd65a057544a9.jpeg
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