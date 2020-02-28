Баннер для рекламы

Добрый день, Необходимо создать креатив по тезисам - Будьте готовы к проверкам Роскомнадзора - Быстро и без нервов решим вопрос по разработке и внедрению документации / вопрос с Роскомнадзором. Предоставляем бесплатные консультации. для теста рекламы Размер 600х600, 1080х607, площадка MyTarget Правки ...
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Добрый день,
Необходимо создать креатив по тезисам
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для теста рекламы
Размер 600х600, 1080х607, площадка MyTarget
Правки по тексту/цветам/шрифтам/расположению/размерам и пр., вкл. в стоимость.
Аудитория: Широкая: Операторы персональных данных
Подкатегории (основные):
- Интернет-магазины
- Владельцы сайтов (обычно, малые фирмы и ИП)
- Продуктовые IT компании
Дополнительные:
- Гостиницы, Хостелы и т.д.
- ЖКХ (УК, ТСЖ, и т.д.)
Разделяем их на сегменты: те, кому пришло "письмо счастья" от Роскомнадзора, уже в ожидании проверки; оператор персональны данных (юр.лицо), который думал над разработкой документации, но реальных проблем не испытывал; специалист, который только приходит на соответствующую должность и должен себя показать; сотрудник, которому вменили в обязанности заниматься перс.данными помимо основных должностных обязанностей (юрист, бухгалтер, программист, сам лпр).
ЛПР от 30 лет
Примеров идеального варианта - нет
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