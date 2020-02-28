Баннер для рекламы

Добрый день,

Необходимо создать креатив по тезисам

- Получили уведомление Роскомнадзора? Не спешите паниковать

- Разработем документацию под вас за 5 дней

для теста рекламы

Размер 600х600, 1080х607, площадка MyTarget

Правки по тексту/цветам/шрифтам/расположению/размерам и пр., вкл. в стоимость.

Аудитория: Широкая: Операторы персональных данных

Подкатегории (основные):

- Интернет-магазины

- Владельцы сайтов (обычно, малые фирмы и ИП)

- Продуктовые IT компании

Дополнительные:

- Гостиницы, Хостелы и т.д.

- ЖКХ (УК, ТСЖ, и т.д.)

Разделяем их на сегменты: те, кому пришло "письмо счастья" от Роскомнадзора, уже в ожидании проверки; оператор персональны данных (юр.лицо), который думал над разработкой документации, но реальных проблем не испытывал; специалист, который только приходит на соответствующую должность и должен себя показать; сотрудник, которому вменили в обязанности заниматься перс.данными помимо основных должностных обязанностей (юрист, бухгалтер, программист, сам лпр).

ЛПР от 30 лет

Примеров идеального варианта - нет