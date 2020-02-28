Баннер для рекламы

$20
БаннерыЗавершен4 заявки195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день,

Необходимо создать креатив по тезисам 

 - Получили уведомление Роскомнадзора? Не спешите паниковать

 - Разработем документацию под вас за 5 дней

для теста рекламы

Размер 600х600, 1080х607, площадка MyTarget

Правки по тексту/цветам/шрифтам/расположению/размерам и пр., вкл. в стоимость.

Аудитория: Широкая: Операторы персональных данных

Подкатегории (основные):

- Интернет-магазины

- Владельцы сайтов (обычно, малые фирмы и ИП)

- Продуктовые IT компании

Дополнительные: 

- Гостиницы, Хостелы и т.д.

- ЖКХ (УК, ТСЖ, и т.д.)

Разделяем их на сегменты: те, кому пришло "письмо счастья" от Роскомнадзора, уже в ожидании проверки; оператор персональны данных (юр.лицо), который думал над разработкой документации, но реальных проблем не испытывал; специалист, который только приходит на соответствующую должность и должен себя показать; сотрудник, которому вменили в обязанности заниматься перс.данными помимо основных должностных обязанностей (юрист, бухгалтер, программист, сам лпр).

ЛПР от 30 лет

Примеров идеального варианта - нет

4 года назад
telecom-project
Петр Иванов 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Diablo616
Вячеслав 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$20
1 день
Третий заказ, все хотелки учтены! Спасибо за скорость и качество
Все отлично! Третья интересная задача с интересным заказчиком! Всем рекомендую ))
  • Похожие заказы

  • Баннер для рекламы

    $20

    Добрый день, Необходимо создать креатив по тезисам   - Будьте готовы к проверкам Роскомнадзора  - Быстро и без нервов решим вопрос по разработке и внедрению документации / вопрос с Роскомнадзором. Предоставляем бесплатные консультации. для теста рекламы Размер 600х600, 1080х607, площадка MyTarget Правки ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • 20 баннеров 500*500

    Уважаемые коллеги, Необходимо разработать 20 баннеров на основе логотипов компаний таким образом чтобы 1) Гугл посчитал картинку уникальной в поиске картинок (проще говоря, не нашел аналогичных другого размера) 2) Но при этом определил что на них логотип (при ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 4 баннера GIF

    Привет, нужно создать четыре одинаковых анимированных баннера для гуглрекламы.  728*90 320х100 300 х 250 300 х 600

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн шапки youtube канала

    нужно сделать стильную шапку для ютуб канала, размер шапки нужен 2560х1440, текст и аватарку нужно вместить в область 1546х423, должно быть указано - логотип (аватарка - лицо автора), но необязательно, если будет стильно получаться), название канала ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать рекламный баннер

    $40

    Добрый день, Необходимо создать 4 креатива по выбранным тезисам (выделены зеленым) - https://docs.google.com/document/d/1Jyid1br1dhHuVGGXtOYGWBM1-wGy5pddW0eIPA8NDHs/edit?usp=sharing для теста рекламы Размер 600х600, площадка MyTarget Правки по тексту/цветам/шрифтам/расположению/размерам и пр., вкл. в стоимость. Аудитория: Широкая: Операторы персональных данных Подкатегории (основные): - Интернет-магазины - Владельцы сайтов (обычно, малые фирмы ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать баннеры

    Привет! Нужно нарисовать такие баннеры - 3 - 6 штук. Цену предлагайте за 1 баннер. Спасибо.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нарисовать баннеры

    Привет! Нужно нарисовать баннеры такого плана штуки 3-6. Предлагайте цену за изготовления 1 баннера.

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Промо-картинка для шапки сайта

    Нужна картинка, основа с этой, только чуть-чуть изменить [url=https://img.tsn.ua/cached/1575141838/tsn-87394d020f46df1bdfb04b5785c6f4e0/thumbs/1340x530/a9/44/3dea92108e02f291ed9cd65a057544a9.jpeg]https://img.tsn.ua/cached/1575141838/tsn-87394d020f46df1bdfb04b5785c6f4e0/thumbs/1340x530/a9/44/3dea92108e02f291ed9cd65a057544a9.jpeg[/url]

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    4 года назад