20 баннеров 500*500

Здравствуйте! Меня зовут Сан Саныч - мы с Вами тёзки. У меня свой YouTube канал Взрослый разговор. Тематика канала: бизнес, развитие, досуг - если есть желание, можете глянуть :)) Мне нужен банер канала. Вам приходилось делать такую работу? Если да - вот ...