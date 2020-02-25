20 баннеров 500*500

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Уважаемые коллеги,
Необходимо разработать 20 баннеров на основе логотипов компаний таким образом чтобы
1) Гугл посчитал картинку уникальной в поиске картинок (проще говоря, не нашел аналогичных другого размера)
2) Но при этом определил что на них логотип (при поиске при подгрузки картинки определил бы что это за лого)
В заявке прошу указать стоимость и срок работы.
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