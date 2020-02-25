20 баннеров 500*500

БаннерыЗакрыт12 заявок216 просмотров
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Уважаемые коллеги,

Необходимо разработать 20 баннеров на основе логотипов компаний таким образом чтобы

1) Гугл посчитал картинку уникальной в поиске картинок (проще говоря, не нашел аналогичных другого размера)

2) Но при этом определил что на них логотип (при поиске при подгрузки картинки определил бы что это за лого)

В заявке прошу указать стоимость и срок работы.

4 года назад
inoline
39 летСербия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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