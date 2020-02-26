Баннер для спортивного интернет магазина СпортПик

Добрый день, Необходимо создать креатив по тезисам - Готовитесь к проверке Роскомнадзора? - Получите скидку на 1 год сопровождения по разработке и внедрению документации по защите персональных данных для теста рекламы Размер 600х600, 1080х607, площадка MyTarget Правки по тексту/цветам/шрифтам/расположению/размерам и пр., ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны клевые, интересные, красивые банеры для сайта www.sportpik.net
Нужно 2 банера на главную страницу сайта.
Размер: 1140 на 500
- Похожие заказы
- $20Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Добрый день, Необходимо создать креатив по тезисам - Получили письмо из Роскомнадзора? Ответим, что делать - Решим вопросы с Роскомнадзором и подготовим документы по 152-ФЗ для теста рекламы Размер 600х600, 1080х607, площадка MyTarget Правки по тексту/цветам/шрифтам/расположению/размерам и пр., вкл. в стоимость. Аудитория: ...Завершен4 года назад
- $20
Добрый день, Необходимо создать креатив по тезисам - Получили уведомление Роскомнадзора? Не спешите паниковать - Разработем документацию под вас за 5 дней для теста рекламы Размер 600х600, 1080х607, площадка MyTarget Правки по тексту/цветам/шрифтам/расположению/размерам и пр., вкл. в стоимость. Аудитория: Широкая: Операторы персональных ...Завершен4 года назад
- $20
Добрый день, Необходимо создать креатив по тезисам - Будьте готовы к проверкам Роскомнадзора - Быстро и без нервов решим вопрос по разработке и внедрению документации / вопрос с Роскомнадзором. Предоставляем бесплатные консультации. для теста рекламы Размер 600х600, 1080х607, площадка MyTarget Правки ...Завершен4 года назад
Уважаемые коллеги, Необходимо разработать 20 баннеров на основе логотипов компаний таким образом чтобы 1) Гугл посчитал картинку уникальной в поиске картинок (проще говоря, не нашел аналогичных другого размера) 2) Но при этом определил что на них логотип (при ...Баннеры12 заявокЗакрыт4 года назад
оформление странички в инстаграм проект телефоны в рассрочку для бутика.Завершен4 года назад
Дизайн инстаграм тур агентство ТЗ скину в телеграмЗавершен4 года назад
Привет, нужно создать четыре одинаковых анимированных баннера для гуглрекламы. 728*90 320х100 300 х 250 300 х 600Баннеры15 заявокЗакрыт4 года назад
нужно сделать стильную шапку для ютуб канала, размер шапки нужен 2560х1440, текст и аватарку нужно вместить в область 1546х423, должно быть указано - логотип (аватарка - лицо автора), но необязательно, если будет стильно получаться), название канала ...Завершен4 года назад
- $40
Добрый день, Необходимо создать 4 креатива по выбранным тезисам (выделены зеленым) - https://docs.google.com/document/d/1Jyid1br1dhHuVGGXtOYGWBM1-wGy5pddW0eIPA8NDHs/edit?usp=sharing для теста рекламы Размер 600х600, площадка MyTarget Правки по тексту/цветам/шрифтам/расположению/размерам и пр., вкл. в стоимость. Аудитория: Широкая: Операторы персональных данных Подкатегории (основные): - Интернет-магазины - Владельцы сайтов (обычно, малые фирмы ...Баннеры22 заявкиЗакрыт4 года назад