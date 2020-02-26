Баннер с анимацией, ресайзы, без анимации и на разных языках

Нужно сделать несколько качественных баннеров, на разных языках и рисайзы для размещения на разных площадках (партнерская программа, сайт, соц. сети).У нас есть нарисованный персонаж, которого надо будет разместить на баннере и анимировать (в формате GIF). JPEG и PNG, статичные баннеры тоже нужны + ресайзы. Один-два баннера нужно сделать довольно быстро (естественно не в ущерб качеству). Если сработаемся, то можем обсудить долгосрочное сотрудничество. Понимание, что хотим получить на выходе есть. Могу скинуть примеры на что можно ориентироваться. Строгого ТЗ нет. Креативность приветствуется, даже очень, но все в рамках разумного. ВАЖНО нужен профессионал своего дела который выполнит работу качественно и со вкусом. Чтобы ничего не пришлось возвращать на доработку. Я или кто-то из коллег будем постоянно на связи, если нужно обсудить какие-то моменты.

В целом мы ищем кого-то для долгосрочного сотрудничества. В заявке, пожалуйста указывайте примерную стоимость Вашей работы за один банер с анимацией. Перед началом работы все обговорим.В приложении герой, которого нужно будет анимировать и разместить на баннере. И для общего понимания пару гифок. Нам нужно будет не совсем то. ))

Спасибо!

С уважением Валентин