Сделать баннеры с анимацией

Игорь, здравствуйте,

Нам нужно будет делать разные баннеры и ресайзы для партнерской программы, вебсайта, соцсетей и.д.

Хотя бы один-два баннера нужно сделать довольно срочно.

Если Вы сейчас свободны - напишите, чтобы обговорить условия первого заказа.

Спасибо!

С уважением Валентин