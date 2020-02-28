4 баннера на сайт [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finkom.webgid2.tmweb.ru%2F&cc_key=]http://inkom.webgid2.tmweb.ru/[/url] на главную страницу. 1. Механомонтажные работы (уводит в раздел услуг). 2. Электромонтажные работы (уводит в раздел услуг). 3. Общестроительные и специальные работы (уводит в раздел услуг). 4. Наша команда (уводит в контакты) Примеры того, что требуется в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать оформление для Ютуб канала (есть наброски).
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