Баннер на юридическую тематику

Игорь, здравствуйте, Нам нужно будет делать разные баннеры и ресайзы для партнерской программы, вебсайта, соцсетей и.д. Хотя бы один-два баннера нужно сделать довольно срочно. Если Вы сейчас свободны - напишите, чтобы обговорить условия первого заказа. Спасибо! С уважением Валентин