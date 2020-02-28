Гиф баннер

Нужно сделать рекламу в размере 71х40см А точнее со всеми данными ТЗ в приложении. Важно! Все должно быть сделано достаточно крупно, т.к. должно быть читаемо с расстояния 2 метра (без всматривания в мелкий шрифт) Например вот этот текст ...