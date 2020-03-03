Рекламный баннер с огненным дизайном!

Нужно сделать рекламу в размере 71х40см

А точнее со всеми данными ТЗ в приложении.

Важно! Все должно быть сделано достаточно крупно, т.к. должно быть читаемо с расстояния 2 метра (без всматривания в мелкий шрифт)

Например вот этот текст не нужен http://prntscr.com/r8xc1e но это не точно)) его в принципе можно оставить если место будет, но думаю шрифтом 28 пикселей подойдет отлично (кого заинтересует подойдет поближе прочитает), а также нужно задействовать все варианты сайта из ТЗ http://prntscr.com/r8xa66 и все что было вырезано в буклете.

В остальном - да и не только в основном - используем ВСЮ стилистику из буклета! Ну может быть я бы сделал какой-то общий фон (а может у Вас свои идеи, так вообще еще лучше!)

Это табличка будет висеть на стене у наших партнеров (они работают с бизнесменами в своей сфере - кассы, регистрация компаний и т.п.).

Задача - чтобы она привлекала на себя внимание и желание сфоткать её или сразу позвонить (можно призыв к действию добавить - например "Получите консультацию прямо сейчас! И один из телефонов 499"

Адрес нужен - только г.Пушкино, адреса Ивантеевка и Москва не нужны.

Эти партнеры в 1 км от нас, т.е. их клиенты должны до нас доходить (это тоже можно как-то преподнести, что мы в 5 минутах от них)

Делаем - огонь! ))

Если фон будет белый, или почти белый - думаю отлично зайдут все цветные картинки и иконки (которые есть в буклете)

А также по периметру, примерно толщиной 1.5 см, нужно сделать рамку (что-то похожее на рамку, или просто обводку подходящую), т.к. все это будет висеть на стене, и чтобы выглядело как буд-то это в рамке висит.

!! Наша реклама будет висеть на этой стене, под этой картиной http://prntscr.com/r8xo2m

Как вариант, может быть такая же черная рамка и белый фон отлично зайдут!

Информация по ТЗ

https://st.weblancer.net/download/4159581.txt