Создать баннер к 8 марта для интернет-магазина

Есть 4 изображения СТО. 1220 названий моделей авто. Нужно на каждое изображение наложить текст с названием 305 разных марок и моделей (1220/4=по 305 на каждое изображение) Т.е. мы должны получить 1220 изображений, на каждом из которых наложен ...
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Баннер нужен до 18:00 среды 04 марта 2020 г.
Размещён баннер будет в интернет-магазине фильтров для воды.
Для понимания сферы куда нужен баннер. Существуют фильтры для очистки воды. Вот например:кран для чистой воды.
Идея следующая. В правой части баннера нужен «изогнутый в восьмёрку кран» для воды. Из крана течёт чистая вода в стакан, который держит женская рука. Фокус максимальный на «изогнутый кран». Как изогнуть кран нарисовал на доске и сфотографировал.
Основные цвета сайта синие, потому это нужно выдержать и в баннере. HEX код #1a8aff, но вы вольны в оттенках, но для понимания, что не красный, желтый или зелёный. В левой части будет нанесён текст в админке сайта, потому максимально пустая сторона, может быть светлый, голубоватый фон, как в примерах.
Прикрепил примеры баннеров. Эти баннеры высотой 320px, но в ТТ указал, что нужны 420px.
Технические требования к баннеру:
- 1170*420px
- PNG
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