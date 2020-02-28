Создать баннер к 8 марта для интернет-магазина

Баннер нужен до 18:00 среды 04 марта 2020 г.

Размещён баннер будет в интернет-магазине фильтров для воды.

Для понимания сферы куда нужен баннер. Существуют фильтры для очистки воды. Вот например:

Идея следующая. В правой части баннера нужен «изогнутый в восьмёрку кран» для воды. Из крана течёт чистая вода в стакан, который держит женская рука. Фокус максимальный на «изогнутый кран». Как изогнуть кран нарисовал на доске и сфотографировал.

Основные цвета сайта синие, потому это нужно выдержать и в баннере. HEX код #1a8aff, но вы вольны в оттенках, но для понимания, что не красный, желтый или зелёный. В левой части будет нанесён текст в админке сайта, потому максимально пустая сторона, может быть светлый, голубоватый фон, как в примерах.

Прикрепил примеры баннеров. Эти баннеры высотой 320px, но в ТТ указал, что нужны 420px.

Технические требования к баннеру: