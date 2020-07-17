Наложить текст на изображение

$10
БаннерыЗавершен13 заявок403 просмотра
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Есть 4 изображения СТО. 1220 названий моделей авто.

Нужно на каждое изображение наложить текст с названием 305 разных марок и моделей (1220/4=по 305 на каждое изображение)

Т.е. мы должны получить 1220 изображений, на каждом из которых наложен текст - Название определенной марки.  Возможный пример https://prnt.sc/ratrfl (это пример, его надо чуть улучшить).

Изображение и перечень марок будет предоставлен.

Оплата по факту или БС. 

4 года назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
bzeeq
Иван 
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
15 дней
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