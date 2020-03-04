Сделать шапку для YouTube канала

БаннерыЗавершен19 заявок346 просмотров
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Уже есть готовое лого, под него нужно сделать большую надпись:

LOVE HACKING

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К СОБЛАЗНЕНИЮ

Сейчас на канале стоит временная шапка, скрин которой я прикрепил.

Шапку нужно сделать:

- минималистичной

- стилной

Лого должно быть посередине между LOVE и HACKING, как в fulltimefilmmaker.

Прикрепляю примеры шапок ютуба, которые мне понравились

4 года назад
vpolianskyi
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Aranyro
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
14 дней назад
4 года назад
$23
2 дня
Второй раз сотрудничал с Виктором и второй раз полностью доволен его работой. Все сделано отлично, быстро и качественно. Хорошая отзывчивость, понимание требований и быстрая реакция на правки. С Виктором работается легко. Буду и в дальнейшем обращаться за его услугами! Спасибо!
Все прошло отлично!
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