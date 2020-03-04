Сделать шапку для YouTube канала

Второй раз сотрудничал с Виктором и второй раз полностью доволен его работой. Все сделано отлично, быстро и качественно. Хорошая отзывчивость, понимание требований и быстрая реакция на правки. С Виктором работается легко. Буду и в дальнейшем обращаться за его услугами! Спасибо!