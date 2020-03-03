Статичный баннер в 2 размерах в .ai или .eps или .crd

Добрый день! Сейчас мы подбираем дизайнера на фрилансе для разработки макетов. Заказов будет очень много. Для начала необходимо выполнить пилотный проект. Пилот: Макет для двери стакан и клейм/шайба - все по 60руб. В аттаче фотка того, как делали ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим статичный баннер в 2-х размерах: 945х185 px (десктоп версия), 345х345px мобильная версия.
В векторном формате на выбор .ai, .eps, .crd
Дедлайн по работе - до 15-00 пятница 6 марта.
Стоимость работ: 600 руб.
ТЗ направлю в ответ на запрос
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