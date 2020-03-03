Дизайн макетов

БаннерыЗакрыт13 заявок294 просмотра
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Добрый день!

Сейчас мы подбираем дизайнера на фрилансе для разработки макетов. Заказов будет очень много. Для начала необходимо выполнить пилотный проект.

Пилот:

Макет для двери стакан и клейм/шайба - все по 60руб. В аттаче фотка того, как делали раньше. Сейчас надо делать по новому ББ. Пришлю отдельно. 

4 года назад
guest_1583408582437
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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