Ресайз JPG-баннера

Приветствую.

Интересует ресайз баннера: 200х350 (высота произвольная, не критично; ширина фиксированная).

Исходник PSD есть, предоставлю.

Можем рассматривать и GIF, как альтернативный вариант (тогда указывайте стоимость и на этот вариант отдельно в комментарии)

К рассмотрению принимаются только окончательные заявки с определенным бюджетом. Остальные, без конкретики, сразу отклоняю.