Ищем маркетолога, специализирующегося на рекламе на YouTube

$50
Маркетинговый анализЗакрыт1 заявка146 просмотров
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Для перенастройки существующих видео кампаний на YouTube ищем человека, который имеет реальный опыт создания\ведения не менее 10 кампаний. Приветствуется опыт в области рекламы товаров luxury. Попросим предоставить рекомендации от прежних работодателей.

5 лет назад
Flamant
Борис 
60 летКанада
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад