Анализ конкурентов. Проект по социальным сетям

Маркетинговый анализЗакрыт1 заявка158 просмотров
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Проанализировать конкурентов, алгоритм дам. Работы на день/два

5 лет назад
Mr120
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад