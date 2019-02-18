Подготовка прототипа лендинга (одностраничного сайта)

Маркетинговый анализЗакрыт6 заявок192 просмотра
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Добрый день!

Необходим копирайтер с навыками маркетолога.

Необходимо подготовить прототип и текст для одностраничного сайта.

Все этапы!

1. Портрет ЦА

2. Анализ конкурентов

3. Возражения и их отработка

4. Совместная формулировка УТП

5 лет назад
yandex_bot
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад