Раскрутка Мини - отеля

Маркетинговый анализЗакрыт15 заявок242 просмотра
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требуется раскрутить рекламный поток для мини отеля.

1. раскрутка на уже имеющихся площадках бронирования, выведение в топ.

или 

2. предложите свои инструменты для эффективного развития рекламного потока мини-отеля. 

5 лет назад
Ccchhh95
Михаил 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад