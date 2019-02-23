Раскрутка Мини - отеля

Необходимо собрать семантику с учётом кластеризации информационных, коммерческих и остальных ключей для тематики биржи и трейдинга. Это официальная тема, никаких "левых" направлений! Детали в личной беседе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется раскрутить рекламный поток для мини отеля.
1. раскрутка на уже имеющихся площадках бронирования, выведение в топ.
или
2. предложите свои инструменты для эффективного развития рекламного потока мини-отеля.
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