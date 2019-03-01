Нужен копирайтер-профессионал на русском

$100
Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт10 заявок256 просмотров
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Для написания статьи в раздел сайта «О КОМПАНИИ» нужен копирайтер-профессионал. Сайт

ювелирной тематики. Язык-русский. Тезисы дадим. Объем от 1800 до 2500 символов.

Платим 20 центов за слово (предлоги не в счет). Оплата после принятия работы.

Требования высокие. Предоставление портфолио обязательно.

5 лет назад
Flamant
Борис 
60 летКанада
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад