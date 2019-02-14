Нужна услуга по написанию литературного текста, рассказа или повести.
Написать текст песни про BarterCoin (стихотворно)
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Нужно сочинить "круто" про BarterCoin
пример трека + в аттаче mp3 что уже делали:
В эфире новости:Курс биткоина - самой популярной в мире криптовалюты - неустанно бьет рекорды. Только за год стоимость биткоина выросла в двадцать раз. В начале января купить биткоин можно было за одну тысячу долларов. Одна из причин роста курса биткоина - большой интерес со стороны общественности. В последнюю неделю ноября биткоин побил сразу два рекорда. Впервые его стоимость достигла пятизначной отметки 10 тысяч долларов. Вскоре курс биткоина достиг 20 тысяч.Люди. Мой путь.Был идеален, но скучен чуть-чуть.Люди, я решил,И биткоин на всё бабло купил.Правда, себе оставилТысячу рублейИ мне реально с нимиБыло веселей.Люди. Я теперьИз-за биткоина озверелЛюди. По ночахБиткоин приходит в страшных снах.Правда, под матрасомЛежат рубли.И согреваютДушу мне они.Экстренный выпуск новостей:В соответствии с оперативными данными, по результатам минувшей торговой сессии цена на биткоин снизилась на 4,06% и продолжает падать.Думал. Будет шикБуду самый я крутой мужик.Думал. Яхта, дом,Но в результате - только «суп с котом».Правда, только радует Один нюансЯ не один – А миллионы нас.Кто замутил систему круто такНаверное, он непростой чудак,Но только не для нас вся красота – И эт решит не рынок, а хунта.Правда, только радует Один нюансЯ не один – А миллионы, лохи, нас.Люди. Протрите взорНа самом деле врёт вам монитор.Люди. Ваше баблоУлетучилось уже давно.Правда, осталасьТысяча рублейИ я живуНе дома.У друзей.
минус может взять MC DONI + Натали "А ты такой"?..
или Бартара стрейзанд у-у-у
или Егор Крид "Невеста"
или Летящией походкой
Оплата в твердой крипте.
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