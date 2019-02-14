Написать текст песни про BarterCoin (стихотворно)

Нужно сочинить "круто" про BarterCoin

пример трека + в аттаче mp3 что уже делали:

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минус может взять MC DONI + Натали "А ты такой"?..

или Бартара стрейзанд у-у-у

или Егор Крид "Невеста"

или Летящией походкой

Оплата в твердой крипте.