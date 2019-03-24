Нужно написать слова для песни. Песню должен петь мужчина. Напишите хотя бы восемь строк, если понравится, будем работать. Моё примерное представление по тематике токова. Человек просто рад, что он есть и он счастлив. Например припев так( Здравствуй небо, здравствуй моё солнце и.т.д) Мотив прикреплён.