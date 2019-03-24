Слова для песни

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен15 заявок505 просмотров
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Нужно написать слова для песни. Песню должен петь мужчина. Напишите хотя бы восемь строк, если понравится, будем работать. Моё примерное представление по тематике токова. Человек просто рад, что он есть и он счастлив. Например припев так( Здравствуй небо, здравствуй моё солнце и.т.д) Мотив прикреплён.

5 лет назад
draid
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Cristina_1
Кристина 
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
5 лет назад
$60
5 дней
Класс
Отличное сотрудничество