Написание текста

Ставит не корректные задачи, не умеет общаться с людьми, обзывается, посылает, еле вытащила из нее деньги за хороший текст по всем ее требованиям, несколько раз переделывала, слушала одни лишь капризы, поведение малолетнего ребенка, очень не советую, не беритесь за заказы. За время потраченное на нее я зарабатываю намного больше. Надеюсь мой отзыв пригодится.