Написание текста

$20
Стихи, Песни и ПрозаЗавершен3 заявки324 просмотра
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5 лет назад
_Mari1
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
Inset_2019
Татьяна 
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
5 лет назад
$30
7 дней
.
Ставит не корректные задачи, не умеет общаться с людьми, обзывается, посылает, еле вытащила из нее деньги за хороший текст по всем ее требованиям, несколько раз переделывала, слушала одни лишь капризы, поведение малолетнего ребенка, очень не советую, не беритесь за заказы. За время потраченное на нее я зарабатываю намного больше. Надеюсь мой отзыв пригодится.