Песня для выпускников

Напишите пожалуйста текст для песни!!!!! Текст про маму на день рождения!
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Оригинал песни Нет, ямолодой, просто седой.Идея начала припева «Нет, я молодой. Я выпускник. Диплом упал на плечи.»Выпускники специальность дошкольное образование. Нужно ещё связанное про детский сад
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