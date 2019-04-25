draid

Акоб Карапетян draid

 
40 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
DJ. Аранжировка
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно писать текст для песни.

    Здравствуйте. Нужно написать текст для музыкального микса. Нужно продолжить вот эти строки Дым сигарет и барная стойка Виски, мартини я черная кошка ........ в общем количестве двенадцать строк. Пишите хотя бы четыре строки, если понравится, продолжим работать. Идея микса клубная, ночная ...

    Стихи, Песни и Проза17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Слова для песни

    Нужно написать слова для песни. Поёт девушка. Мотив прикреплён. В мотиве спето несколько слов, для понятие стила песни. Пишите несколько строк и если понравится будем продолжать работать.

    Стихи, Песни и Проза28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Текст для песни

    Песня в стиле рок. Поёт мужчина. Мотив прикреплён. Я написал примерное несколько строк к припеву. я не победим Когда не один -------------- ------------- я не победим не буду вторым стремительно вверх давай полетим. Я не победим, должен остаться, а остальное можно менять. Нужен мощный припев. Идея в ...

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Текст, стихи для песни.

    Пишите стихи на любую тему, чтоб в дальнейшем адаптировали для песни. Пожелание 1) по возможности, чтоб тематика не был связано с любовной истории 2) чтоб был глубокий смысл и философия. Это может быть вражда между друзями, про космос, ...

    Стихи, Песни и Проза39 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Слова для рок песни

    Песня в стиле рок. Поёт мужчина. Тема такая, он потерял любимую. Она погибла. Он вспоминает, как хорошо было вместе и хочет прожить этот момент вечно. Примерный припев уже написано. При необходимости можно менять. Напишите несколько ...

    Стихи, Песни и Проза19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Текст к песни

    Песню должна петь девушка. Тему желательно не про любовь, или совмещать что то с любовью. Пишите припев, если понравится, продолжим работать.  Мотив прикреплён

    Стихи, Песни и Проза34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Слова для песни в стиле EDM

    Нужно написать слова для песни. Песню поёт девушка. Пишите несколько строк, желательно припев и скиньте заявку. Чей текст понравится, с тем и будем работать. И ещё желательно, чтоб в тексте были повторяющие слова, например ( ...

    Стихи, Песни и Проза12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание текста для песни

    Песню должен петь мужчина.  Тема на ваше усмотрение. Напишите несколько строк, много в принципе не нужно, и так пойму. Если понравится, будем дальше работать. Мотив прикреплён.

    Стихи, Песни и Проза25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно написать слова для песни.

    Здравствуйте. Песню должна петь девушка. Тема на ваше усмотрение.  Песня танцевальная. Напишите припев или куплет. Чей текст понравится, с тем будем работать. Мотив прикреплен. Удачи

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Слова к песни

    Здравствуйте. Нужно написать слова к песни. Мотив прикреплён. Тематика на своё усмотрение. Напишите несколько строк и дайте заявку, если понравится, будем работать.

    Стихи, Песни и Проза24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Слова для песни

    Нужно написать слова для песни. Песню должен петь мужчина. Напишите хотя бы восемь строк, если понравится, будем работать. Моё примерное представление по тематике токова. Человек просто рад, что он есть и он счастлив. Например припев ...

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать слова для песни

    Ищу поэт-песенка, чтоб смог написать песни на русском языке в стилях рок, поп и.т.д Прикреплен урезанный минус с мотивом, для написание текста. Напишите хоть четыре строки, если мне понравится, то будем работать. Песня должна петь девочка. ...

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
reznickoff
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Нужно написать слова для песни.
Славно поработали, на выходе получилась хорошая вещь.
Всё сделано как нужно.
Ответный отзыв
Cristina_1
Кристина 
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Слова для песни
Отличное сотрудничество
Класс
Ответный отзыв
Cristina_1
Кристина 
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Написать слова для песни
Была чётко сформулирована задача,разъяснены требования и пожелания.Оплата в срок,по договоренности.
Очень пунктуальная. Всё сделала как и требовалась.
Ответный отзыв