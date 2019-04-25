Здравствуйте. Нужно написать текст для музыкального микса. Нужно продолжить вот эти строки Дым сигарет и барная стойка Виски, мартини я черная кошка ........ в общем количестве двенадцать строк. Пишите хотя бы четыре строки, если понравится, продолжим работать. Идея микса клубная, ночная ...
- Стихи, Песни и Проза17 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно написать слова для песни. Поёт девушка. Мотив прикреплён. В мотиве спето несколько слов, для понятие стила песни. Пишите несколько строк и если понравится будем продолжать работать.Стихи, Песни и Проза28 заявокЗакрыт4 года назад
Песня в стиле рок. Поёт мужчина. Мотив прикреплён. Я написал примерное несколько строк к припеву. я не победим Когда не один -------------- ------------- я не победим не буду вторым стремительно вверх давай полетим. Я не победим, должен остаться, а остальное можно менять. Нужен мощный припев. Идея в ...Завершен4 года назад
Пишите стихи на любую тему, чтоб в дальнейшем адаптировали для песни. Пожелание 1) по возможности, чтоб тематика не был связано с любовной истории 2) чтоб был глубокий смысл и философия. Это может быть вражда между друзями, про космос, ...Стихи, Песни и Проза39 заявокЗакрыт4 года назад
Песня в стиле рок. Поёт мужчина. Тема такая, он потерял любимую. Она погибла. Он вспоминает, как хорошо было вместе и хочет прожить этот момент вечно. Примерный припев уже написано. При необходимости можно менять. Напишите несколько ...Стихи, Песни и Проза19 заявокЗакрыт4 года назад
Песню поёт мужчина. Стиль песни Рок. Напишите несколько строк, если понравится, то продолжим работать. Мотив прикреплён.Стихи, Песни и Проза22 заявкиЗакрыт4 года назад
Песню должна петь девушка. Тему желательно не про любовь, или совмещать что то с любовью. Пишите припев, если понравится, продолжим работать. Мотив прикреплёнСтихи, Песни и Проза34 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно написать слова для песни. Песню поёт девушка. Пишите несколько строк, желательно припев и скиньте заявку. Чей текст понравится, с тем и будем работать. И ещё желательно, чтоб в тексте были повторяющие слова, например ( ...Стихи, Песни и Проза12 заявокЗакрыт5 лет назад
Песню должен петь мужчина. Тема на ваше усмотрение. Напишите несколько строк, много в принципе не нужно, и так пойму. Если понравится, будем дальше работать. Мотив прикреплён.Стихи, Песни и Проза25 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Песню должна петь девушка. Тема на ваше усмотрение. Песня танцевальная. Напишите припев или куплет. Чей текст понравится, с тем будем работать. Мотив прикреплен. УдачиЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать слова к песни. Мотив прикреплён. Тематика на своё усмотрение. Напишите несколько строк и дайте заявку, если понравится, будем работать.Стихи, Песни и Проза24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно написать слова для песни. Песню должен петь мужчина. Напишите хотя бы восемь строк, если понравится, будем работать. Моё примерное представление по тематике токова. Человек просто рад, что он есть и он счастлив. Например припев ...Завершен5 лет назад
Ищу поэт-песенка, чтоб смог написать песни на русском языке в стилях рок, поп и.т.д Прикреплен урезанный минус с мотивом, для написание текста. Напишите хоть четыре строки, если мне понравится, то будем работать. Песня должна петь девочка. ...Завершен5 лет назад