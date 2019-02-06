Автор статей, стихов, психолог
Напишу стихи, песни, статьи, книги. Открыта к новым проектам,реализации и разработке креативных идей.
Образование: психология; позитивная психотерапия, детская психология.
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
6 лет назад
Класс
Ответный отзыв
Отличное сотрудничество
$60
10 баллов
6 лет назад
Очень пунктуальная. Всё сделала как и требовалась.
Ответный отзыв
Была чётко сформулирована задача,разъяснены требования и пожелания.Оплата в срок,по договоренности.