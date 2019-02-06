Cristina_1

Кристина Cristina_1

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Автор статей, стихов, психолог

Напишу стихи, песни, статьи, книги. Открыта к новым проектам,реализации и разработке креативных идей.

Образование: психология; позитивная психотерапия, детская психология.

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Отзывы заказчиков

draid
Акоб 
41 год
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Слова для песни
Класс
Отличное сотрудничество
Ответный отзыв
draid
Акоб 
41 год
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Написать слова для песни
Очень пунктуальная. Всё сделала как и требовалась.
Была чётко сформулирована задача,разъяснены требования и пожелания.Оплата в срок,по договоренности.
Ответный отзыв