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Здравствуйте, я бы хотела сделать заказ. Мне нужен стих про футбол. Желательно про клуб ЦСКА,можно перечислять игроков, писать про игру и т.д главное, чтобы была рифма.
Заранее спасибо!
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