Стих про футбол.

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт23 заявки661 просмотр
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Здравствуйте, я бы хотела сделать заказ. Мне нужен стих про футбол. Желательно про клуб ЦСКА,можно перечислять игроков, писать про игру и т.д главное, чтобы была рифма.

Заранее спасибо!

5 лет назад
guest_15525319473749
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад