Срочно. прикольный и романтичный текст для приглашения на свадьбу

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт7 заявок273 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

прикольный и романтичный текст для приглашения на свядьбу -

есть Layout

см файл

оплата на карту или PayPal не Webmoney и Yandex

надо 3-4 раб варианта

5 лет назад
ias2130
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад