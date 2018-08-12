4 небольших задания по разработке макетов полиграфии

Добрый день. 4 небольших задачи.

1. Брошюра (Файл - Памятка...."

Есть Памятка собственнику написанная в ворде. Там просто тезисы.

Её мы планируем показывать клиентам. Соответственно, КП нужно красиво оформить.

Как это сделать. Ниже - предложения, как можно.

Формат: Брошюра А5 (т.е. А4 сложенный)

На обратной стороне, логотип и заголовок. можно добавить что-либо еще, главное - не перегруженное информацией.

Фон: в цветах сайта anbroadway.ru и фона для Авито (во вложении "Фон Авито")

Тело КП: Тезисы во вложении

Можем сделать инфографику. Только не в ряд и в столбики, а например: рисованные элементы, описывающие ситуацию в тезисе. На разных уровнях расположенные, соединенные кривой.

№2. Есть Коммерческое предложение (Файл - "почему наше агентство...")

На одной стороне - текст. На второй стороне - таблица "Тест"

Фоновое отображение такое же, как и в первом пункте. Так же можно иконками, а на обратной стороне красивую таблицу. Не обязательно (даже не желательно) что бы таблица имела прямо такой вид. Структура, да, вид, необязательно. Уверен, вы знаете как такие таблицы сделать красивыми.

3. Баннер на "вагончик" - это "бытовка" на стройплощадке.

Дано:

Размер: 210/470 ( в сантиметрах)

Концепция - квартира уже с ремонтом, количество ограничено, спешите и т.д.

Фото - во вложении, использовать какие есть.

Текст -

Будет 2 вида:

УСПЕЙТЕ ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ С РЕМОНТОМ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!

Однокомнатная

Стандартный ремонт - 1 659 000р.

Евроремонт - 1 808 000р.

Двухкомнатная

Стандартный ремонт - 2 211 000р.

Евроремонт - 2 374 000р.

Логотип во вложении.

Цветовое отображение - передает надежность, увеернность и т.д.

4. Сделать листовку - купон.

Ширина - 210

Высота - ок. 100.

т.е. на А4 помещается 3 купона.

Верхнюю половину (1/3) занимают цифры - 50 000 рублей

а на второй половине ( на второй третий) - возвращаются Вам от Государства, при покупке новостройки.

На обратной стороне.

Предъявите купон и получите бесплатную консультацию по данному вопросу. Записаться на консультацию можно по телефону .....,

Предоставляются юристами АН Бродвей.

Консультация полностью бесплатна.

Ждем Ваших откликов