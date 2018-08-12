Презетация для проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт8 заявок191 просмотр

Требуется разработать презентацию для проекта.

Макет в приложении + на последней странице данных реквизитов компании (дошлем).

От вас предожение по цене и примеры ваших работ.

6 лет назад
Andre1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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