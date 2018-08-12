Большая часть работы сделана, необходима доделать часть страниц для буклета и папки под печать
Презетация для проекта
Требуется разработать презентацию для проекта.
Макет в приложении + на последней странице данных реквизитов компании (дошлем).
От вас предожение по цене и примеры ваших работ.
Заявки фрилансеров
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