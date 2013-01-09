sergeymse

Сергей sergeymse

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Сделать рекламный плакат
Спасибо, Сергей, за интересный как впрочем и всегда заказ. Замечательный вы человек и заказчик. Рекомендую на все 1000% Спасибо, процветания вашему бизнесу и до новых встреч.
Лучшего дизайна наверное и не придумать! В очередной раз удивляюсь подходу и профессионализму автора. Картинки, цвета, фон, размещение элементов и все, что касается дизайна - на высоте! все сделано как надо и ничего лишнего. Плакат всем очень понравился !!! Каждый день от партнеров слышу восхищение. Огромное спасибо за терпение проделанную работу!
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
38 минут назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Нужен тескт для рекламного плаката по "Чип-тюнингу"
Сергей – прекрасный заказчик. Доходчиво объяснил суть задачи, своевременно оплатил. Благодарю за интересный проект и рекомендую к сотрудничеству.
Профессиональный подход. Все хорошо сделано с первого раза. Сроки выполнения как обговаривали.
Ответный отзыв
Roscherk17
Елена 
51 год
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Сделать макет фото фона с разметкой в мм
Заказчик все хорошо подробно описал, вовремя оплатил, к работе рекомендую.
С профессионалом всегда приятно работать, все быстро, четко и по делу. Очень доволен сотрудничеством, рекомендую как исполнителя.
Ответный отзыв
Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2000
10 баллов
11 лет назад
Продвижение интернет магазина
Отличный клиент.
Работа выполнена профессионально и на высоком уровне, все очень оперативно, всегда на связи. Всегда давали компетентные консультации по моим вопросам о проекте.
Ответный отзыв
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Kaizen Auto
О сотрудничестве с Сергеем у меня только положительные эмоции. Деловой, коммуникабельный, приятный в общении, замечательный человек. Четко поставленная задача всегда приносит отличный результат! Сергей, желаю вам тысячи благодарных клиентов, ведь вы занимаетесь очень нужным и полезным делом и оборудование ваше выше всяких похвал! СПАСИБО!
Новый дизайн для узко специализированного автомобильного сайта и новый дизайн визиток "под сайт". По началу признаться, я имел довольно сильные сомнения, что девушка дизайнер сможет вникнуть в столь узкую, не простую и казалось бы не женскую автомобильную тематику.. Но Серафиме с легкостью удалось то, что я считал довольно не простым заданием. Хочу выразить свою искреннюю благодарность Серафиме за проделанную работу. С первого момента общения, на каждом последующем шаге и до сдачи проекта, я понимал, что работаю с профессионалом своего дела. Серафиме с первого раза удалось сделать отлично подходящий дизайн для сайта. Меня поразила скорость с которой Серафиме удавалось всё делать, я не успевал выбирать предложенные варианты. Все возникающие вопросы решались быстро и оперативно, никаких задержек и не отвеченных сообщений на почте. Я всегда был в курсе процесса и имел возможность оперативно вносить свои пожелания, всегда получал от Серафимы развернутые ответы на свои вопросы. Без всякого сомнения, могу всем рекомендовать столь ответственного и профессионального исполнителя! Серафима, ещё раз огромное Вам спасибо! С уважением Сергей.
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