Нужно сделать плакат по чип-тюнингу в клиентскую зону и наружную вывеску в стиле сайта.
- Наружная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $30
Рекламный плакат, по "Чип-тюнингу" для Toyota-Lexus. Будет размещаться в клиентских зонах соответствующих СТО. Нужно привлечь внимание, кратко подчеркнуть главное и заинтересовать клиента на доп услуги. 1-2 коротких предложения в шапку - чтобы ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать макет фото фона с разметкой в мм (как чертежная миллиметровка) по подобию образца на картинке. Необходим для печати форматом А4 высокой четкости. Главный критерий - сохранение размеров на итоговом распечатанном листе.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $1000
Необходимо сделать полностью новый дизайн для сайта с узкой автомобильной тематикой.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Требуется продвижение нового интернет магазина в поисковых системах.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно бюджетно создать интернет магазин, дорогих компьютерных кресел (всего семь единиц продукции) без особых спец эффектов. В белых тонах, большой картинкой на главной странице, простой для восприятия. Вот примеры того что хотелось бы ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад