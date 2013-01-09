Новый дизайн для узко специализированного автомобильного сайта и новый дизайн визиток "под сайт". По началу признаться, я имел довольно сильные сомнения, что девушка дизайнер сможет вникнуть в столь узкую, не простую и казалось бы не женскую автомобильную тематику.. Но Серафиме с легкостью удалось то, что я считал довольно не простым заданием. Хочу выразить свою искреннюю благодарность Серафиме за проделанную работу. С первого момента общения, на каждом последующем шаге и до сдачи проекта, я понимал, что работаю с профессионалом своего дела. Серафиме с первого раза удалось сделать отлично подходящий дизайн для сайта. Меня поразила скорость с которой Серафиме удавалось всё делать, я не успевал выбирать предложенные варианты. Все возникающие вопросы решались быстро и оперативно, никаких задержек и не отвеченных сообщений на почте. Я всегда был в курсе процесса и имел возможность оперативно вносить свои пожелания, всегда получал от Серафимы развернутые ответы на свои вопросы. Без всякого сомнения, могу всем рекомендовать столь ответственного и профессионального исполнителя! Серафима, ещё раз огромное Вам спасибо! С уважением Сергей.