Внести правки в постер

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Открыт4 заявки33 просмотра

Есть исходник немецкого постера (картинка вложена). Нужно заменить заголовки, тексты и некоторые элементы/иконки чтобы получился нидерландский постер. Все тексты я дам

Дизайн рекламных материаловРедактирование изображенийСоздание постеров
14 часов назад
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Иллюстрации и Рисунки