Требуется конвертировать файлы формата .shp в формат .img для использования на картах Garmin. Необходимо обеспечить корректное преобразование данных для outdoor карт. Опыт работы с GIS и картографическими форматами будет преимуществом.
Внести правки в постер
Есть исходник немецкого постера (картинка вложена). Нужно заменить заголовки, тексты и некоторые элементы/иконки чтобы получился нидерландский постер. Все тексты я дам
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисункинет заявокОткрыт16 часов назад
Необходимо доработать обложку трека, имея фон общей картинки. Требуется добавить название альбома с визуальным элементом в виде стекающей крови и названия треков. Работа включает в себя графический дизайн и корректировку элементов на обложке.Иллюстрации и Рисунки5 заявокОткрыт2 дня назад
Требуется разработать мультфильм для презентации фонда с акцентом на яблоки. Длительность видео не должна превышать 2 минут. Простой и понятный подход к подаче информации. Пример мультфильма предоставлен.Иллюстрации и Рисункинет заявокОткрыт2 дня назад
- $4
Требуется создать простую обложку для YouTube на тему нейросети Veo 3. Необходимо выполнить работу срочно. Оплата производится на украинскую карту. Подробности обсуждаются в личной переписке.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 дней назад
Ищется специалист по инфографике на постоянную работу. Необходим опыт в создании иллюстраций и рисунков. Занятость на полный рабочий день.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиОткрыт6 дней назад
Ищется 2D художник для разработки макета персонажа для патента. Необходимо создать визуализацию с учетом характера и деталей, таких как нож в веере и подранное платье. Персонажи имеют описания, но визуализацию нужно создать с нуля. Проект включает создание коллекции кукол. Подписание договора о неразглашении обязательно.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиОткрыт6 дней назад
Требуется дизайнер для переноса спортивных титров из .gtzip файлов в Rive. Необходимо воссоздать верстку, шрифты и цветовую схему, а также настроить state machine для изменения параметров. Итоговые .riv-файлы и инструкция по параметрам должны быть переданы. Возможен переход на постоянную позицию в sport-tech-компании.Иллюстрации и Рисункинет заявокОткрыт7 дней назад
- $10
Необходимо создать 4 картинки диаграмм для дипломной работы. Диаграммы уже есть, требуется перевести текст на английский и изменить шрифт. Ожидаются предложения от фрилансеров, готовых помочь с задачей.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 дней назад
Необходимо разработать аватарку и значок для проекта Rushell Mobile. Важно, чтобы иллюстрации хорошо сочетались с названием игры и привлекали внимание игроков.Иллюстрации и Рисунки5 заявокОткрыт9 дней назад
Ищется дизайнер для разработки 6 мини картинок для чат бота. Важна оперативность выполнения задания. Обсуждение сроков и цен обязательно.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт2 дня назад