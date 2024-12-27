Создание мини картинок для чат бота

Требуется создать 9 tex файлов и рисунков для отображения изображений в LaTeX. Примеры реализации предоставлены. Срок выполнения – 3 дня, до 28 включительно. Рисунки могут быть нарисованы в любом другом редакторе, но в идеале должны быть представлены в формате TEX.