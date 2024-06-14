Инфографика для карточки товара

Добрый день, как то давно работали с вами, предлагаю ознакомится с моим заданием:

надо: найти на фотостоке капот похожий на референс, выкрасить его в такой же цвет как референс.

вставить наш красный баллон аналогично референсу

текст вверху написать такой же, только желательно шрифт поменять на похожий и зафиксировать для меня - какой шрифт у референса и какой мы использовали.

вроде достаточно подробно