Необходимо отрисовать около 30 изображений в детском стиле, преобразовав их из растра в вектор. Требуется векторный формат, разложенный по слоям. Укажите предложения по бюджету и срокам выполнения работы.
Инфографика для карточки товара
Добрый день, как то давно работали с вами, предлагаю ознакомится с моим заданием:
надо: найти на фотостоке капот похожий на референс, выкрасить его в такой же цвет как референс.
вставить наш красный баллон аналогично референсу
текст вверху написать такой же, только желательно шрифт поменять на похожий и зафиксировать для меня - какой шрифт у референса и какой мы использовали.
вроде достаточно подробно
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