Инфографика для карточки товара

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Открыт3 заявки143 просмотра

Добрый день, как то давно работали с вами, предлагаю ознакомится с моим заданием:

надо: найти на фотостоке капот похожий на референс, выкрасить его в такой же цвет как референс.

вставить наш красный баллон аналогично референсу

текст вверху написать такой же, только желательно шрифт поменять на похожий и зафиксировать для меня - какой шрифт у референса и какой мы использовали.

вроде достаточно подробно

Подбор шрифтовСоздание инфографикиСоздание карточек товаров
17 часов назад
Василий
 
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Иллюстрации и Рисунки