Иллюстратор для создания иллюстраций к детской книге

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Открыт3 заявки116 просмотров

- создание около 10 иллюстраций по сюжету детской сказки

- сохранение образа главного героя на протяжении всего сюжета

- создание иллюстраций в определенном стили, который сочетает в себе рисованный сказочный задний план и большую реалистичность персонажа

- работа над задачей с помощью ИИ, возможность замены в готовых иллюстрациях главного героя с мальчика на девочку, с сохранением всего остального сюжета иллюстрации

MidjourneyНейросетиСоздание иллюстрацийСоздание персонажей
16 часов назад
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