Художник для книжки с наклейками

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
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Ищем художника для создания книжки с наклейками. Необходимо разработать фон и наклейки в трех тематиках. Жду предложения с примерами работ и ценами.

Создание иллюстраций
10 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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