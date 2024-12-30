Необходимо создать инфографику для карточки товара, включая поиск капота на фотостоке, его окраску в нужный цвет и вставку красного баллона. Также требуется скопировать текст и определить шрифт референса, предложив похожий вариант. Убедитесь в точности исполнения всех деталей.
Художник для книжки с наклейками
Ищем художника для создания книжки с наклейками. Необходимо разработать фон и наклейки в трех тематиках. Жду предложения с примерами работ и ценами.
Заявки фрилансеров
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