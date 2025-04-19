Верстка документов в LaTeX

Требуется написать tex файлы/рисунки в кол-ве 9 штук для отображения изображений, есть примеры в каком виде это должно быть реализовано.

На реализацию 3 дня, до 28 включительно.

Можете так же нарисовать эти рисунки в любом другом редакторе, в итоговом результате должны быть итоговые рисунки, но в идеале TEX.