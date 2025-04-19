Требуется добавить транспорт и спутник на готовую картинку. Задача должна быть выполнена в реальном времени. Использование инструментов krea и midjourney обязательно. Ожидается работа в формате совместного выполнения.
Верстка документов в LaTeX
Требуется написать tex файлы/рисунки в кол-ве 9 штук для отображения изображений, есть примеры в каком виде это должно быть реализовано.
На реализацию 3 дня, до 28 включительно.
Можете так же нарисовать эти рисунки в любом другом редакторе, в итоговом результате должны быть итоговые рисунки, но в идеале TEX.
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