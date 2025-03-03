Требуется иллюстратор для создания 10 иллюстраций к детской книге. Необходимо сохранить образ главного героя и создать иллюстрации в стиле, сочетающем рисованный задний план и реалистичных персонажей. Возможна замена главного героя с мальчика на девочку с сохранением сюжета иллюстраций. Работа с использованием ИИ приветствуется.
Редактировать изображение
нужно убрать руку с фонарем в правой стороне изображения. + так же нужно убрать часть ноги (нижний правый угол) дорисовать руку персонажу чтобы не было видно монтажа. также нужно улучшить качество изображения.
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