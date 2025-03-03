Редактировать изображение

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Открыт10 заявок169 просмотров

нужно убрать руку с фонарем в правой стороне изображения. + так же нужно убрать часть ноги (нижний правый угол) дорисовать руку персонажу чтобы не было видно монтажа. также нужно улучшить качество изображения.

Обработка изображенийРедактирование изображений
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