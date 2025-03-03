Необходимо отрисовать 43 стикера для достижений в приложении на основе предоставленного списка. Все иллюстрации должны быть выполнены в едином стиле и в векторном формате. Предпочтение отдается исполнителям с опытом работы в векторных редакторах. Доступ к детальному ТЗ будет предоставлен кандидатам.