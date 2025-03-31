Необходимо выполнить редактирование изображения: убрать руку с фонарем в правом углу и часть ноги в нижнем правом углу. Также требуется дорисовать фон и руку персонажа, чтобы замаскировать монтаж и создать целостное изображение.
Дизайн кадров для слайдера
Сайт посвящен экскурсиям.
Есть готовый слайдер, нужно оформить 4 кадра для этого слайдера.
Фото - достопримечательности города.
На кадрах нужно в стиле сайта нужно:
сделать надписи
иконки или рисунки в тематике маршрутов, экскурсий (линии маршрута, точки на карте и тп). Но не важно сохранит стиль городских экскурсий, а не турпоходов. То есть, не должны быть иконки людей с большими рюкзаками. У нас именно экскурсионные прогулки по городу.
Сайт, для которого делаем кадры https://palitra-moscow.ru/
Важно: оплата рублями.
От вас нужен будет макет в .psd со слоями, чтобы мы могли потом менять фото.
С вас стоимость и сроки.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Иллюстрации и Рисунки10 заявокОткрыт19 часов назад
Требуется иллюстратор для создания 10 иллюстраций к детской книге. Необходимо сохранить образ главного героя и создать иллюстрации в стиле, сочетающем рисованный задний план и реалистичных персонажей. Возможна замена главного героя с мальчика на девочку с сохранением сюжета иллюстраций. Работа с использованием ИИ приветствуется.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиОткрытдень назад
Требуется дизайнер для перевода логотипа в векторный формат. Необходимы качественные работы и расценки на услуги. Обеспечьте точное воспроизведение оригинала в векторе.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиОткрыт2 дня назад
Требуется художник для разработки иллюстраций к книжке с наклейками. Необходимо создать фон и наклейки в трех различных тематиках. В предложениях указывать примеры работ и цены.Открыт2 дня назад
- $10
Необходимо создать инфографику для карточки товара, включая поиск капота на фотостоке, его окраску в нужный цвет и вставку красного баллона. Также требуется скопировать текст и определить шрифт референса, предложив похожий вариант. Убедитесь в точности исполнения всех деталей.Иллюстрации и Рисунки5 заявокОткрыт3 дня назад
Необходимо отрисовать около 30 изображений в детском стиле, преобразовав их из растра в вектор. Требуется векторный формат, разложенный по слоям. Укажите предложения по бюджету и срокам выполнения работы.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиОткрыт3 дня назад
Требуется иллюстратор для создания цветной иллюстрации на основе черно-белого эскиза. Необходимо добавить детали и доработать композицию в заданной стилистике. Примеры работ с похожим стилем обязательны. Срок выполнения - около 1 недели.Открыт3 дня назад
Требуется графический дизайнер для срочного создания мокапов, которые будут использоваться на упаковке. Задача должна быть выполнена сегодня.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиОткрыт4 дня назад
Необходимо перемалювати картинку формата JPG в Color Draw для календарика размером 7х10 см. Важно убрать все текстовые элементы, оставить только корпуса. Подготовить файл для дальнейшего использования.Открыт4 дня назад
Задача заключается в преобразовании изображений в объемные модели в стиле барельефа. Примеры исходных картинок и готовых моделей предоставлены. В среднем ожидается 4-5 заказов в месяц. Укажите стоимость за преобразование одного изображения.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиОткрыт5 дней назад