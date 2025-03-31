Сайт посвящен экскурсиям.

Есть готовый слайдер, нужно оформить 4 кадра для этого слайдера.

Фото - достопримечательности города.

На кадрах нужно в стиле сайта нужно:

сделать надписи

иконки или рисунки в тематике маршрутов, экскурсий (линии маршрута, точки на карте и тп). Но не важно сохранит стиль городских экскурсий, а не турпоходов. То есть, не должны быть иконки людей с большими рюкзаками. У нас именно экскурсионные прогулки по городу.

Сайт, для которого делаем кадры https://palitra-moscow.ru/

Важно: оплата рублями.

От вас нужен будет макет в .psd со слоями, чтобы мы могли потом менять фото.

С вас стоимость и сроки.

Спасибо.