Требуется создать 9 tex файлов и рисунков для отображения изображений в LaTeX. Примеры реализации предоставлены. Срок выполнения – 3 дня, до 28 включительно. Рисунки могут быть нарисованы в любом другом редакторе, но в идеале должны быть представлены в формате TEX.
Rushell Mobile
Аватарка для крмп проект ну там чтоб значок для игры был и аватарка ну чтоб хорошо вигледил под названия Rushell Mobile
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