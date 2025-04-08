Создание картинки диаграммы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок26 просмотров

Всем добрый вечер. Мне в дипломную работу нужно сделать 4 картинки, просто картинки диаграмм, они уже есть, но нужно текст перевести на англ и изменить шрифт, пару слов. Не могу сделать сам так как оно на картинке, жду ваши предложения.

Английский языкПеревод текстовПодбор шрифтовСоздание картинок
5 часов назад
guest_1744922040960
месяц в сервисе
Был
3 часа назад

Заявки фрилансеров

Мане
 
22 года
2 года в сервисе
Была
3 часа назад
52 отзыва
3 часа назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки
Илья
 
26 лет
2 года в сервисе
Был
5 часов назад
28 отзывов
5 часов назад
ТОП-10
Иллюстрации и Рисунки
Наталья
 
39 лет
5 дней в сервисе
Была
4 часа назад
5 часов назад
Юліан
 
31 год
8 дней в сервисе
Был
4 часа назад
5 часов назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
21 отзыв
5 часов назад
Андрій
 
18 лет
день в сервисе
Был
5 часов назад
5 часов назад