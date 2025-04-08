Всем добрый вечер. Мне в дипломную работу нужно сделать 4 картинки, просто картинки диаграмм, они уже есть, но нужно текст перевести на англ и изменить шрифт, пару слов. Не могу сделать сам так как оно на картинке, жду ваши предложения.