Требуется дизайнер для переноса спортивных титров из .gtzip файлов в Rive. Необходимо воссоздать верстку, шрифты и цветовую схему, а также настроить state machine для изменения параметров. Итоговые .riv-файлы и инструкция по параметрам должны быть переданы. Возможен переход на постоянную позицию в sport-tech-компании.
2D художник/иллюстратор
Нам нужен 2D макет который отражает внешнюю часть, в нескольких ракурсах , на патент . Есть определенный персонаж, у него своя история , сможете ли вы с помощью своей фантазии создать визуализацию этого персонажа , отобразить его характер? Проработать детализацию И так далее , к примеру нож в веере , цифра на подошве , подранное платье… Данный персонаж который мы будем делать сейчас мы придумали сами и детали которые указывает его характер , но остальные куклы сможете ли вы создать самостоятельно?
Это персонаж(и) у которого есть описание внешности , но конкретной визуализации нет , его надо будет создать с нуля с учетом его характера и поступков . Нам нужно создать коллекцию кукол , и мы отправлять будем на патент и на грант .
После подписания договора о неразглашении скидываем весь концепт .
Заявки фрилансеров
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