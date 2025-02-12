Нам нужен 2D макет который отражает внешнюю часть, в нескольких ракурсах , на патент . Есть определенный персонаж, у него своя история , сможете ли вы с помощью своей фантазии создать визуализацию этого персонажа , отобразить его характер? Проработать детализацию И так далее , к примеру нож в веере , цифра на подошве , подранное платье… Данный персонаж который мы будем делать сейчас мы придумали сами и детали которые указывает его характер , но остальные куклы сможете ли вы создать самостоятельно?

Это персонаж(и) у которого есть описание внешности , но конкретной визуализации нет , его надо будет создать с нуля с учетом его характера и поступков . Нам нужно создать коллекцию кукол , и мы отправлять будем на патент и на грант .

После подписания договора о неразглашении скидываем весь концепт .