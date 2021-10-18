Графический дизайнер
Здравствуйте! Спасибо что зашли на мой профиль.
Предоставляю услуги:
1. Логотипы
2.Визитки
3. Фирменный стиль
4. Баннер
5. Дизайн упаковки
Процесс работы:
-получение задания от заказчика
-идеи/эскизы
-обсуждение/утверждение
-правки (если нужны)
-финальный результат
Hard skills:
- Adobe Photohop
- CorelDraw
- Adobe Illustrator
Soft skills:
- Ответственность
- Креативность
Опыт работы:
январь 2020 - март 2021 - графический дизайнер в рекламном агенстве
март 2021 - фриланс
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Логотип для авиакомпании49 просмотров
- Логотип для автомастерской60 просмотров
- Логотип для компании по сценическим спецэффектам58 просмотров
- Свадебное приглашение64 просмотра
- Визитка для магазина "Квіткова лавка"52 просмотра
- Векторная иллюстрация "Мое рабочее место"44 просмотра
- Логотип для сыроварни "Все наше"35 просмотров
- Стикеры "Lazer Space"37 просмотров
- Логотип для сувенирного магазина "ProstoPrint"40 просмотров
- Логотип для образовательного проекта48 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Отменил заказ
Ответный отзыв
Претензий к заказчику не имею