Hodgard

Владислав Hodgard

 
26 летУкраина/Христиновка
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайнер

Здравствуйте! Спасибо что зашли на мой профиль.

Предоставляю услуги:

1. Логотипы

2.Визитки

3. Фирменный стиль

4. Баннер

5. Дизайн упаковки

Процесс работы:

-получение задания от заказчика

-идеи/эскизы

-обсуждение/утверждение

-правки (если нужны)

-финальный результат

Hard skills:

- Adobe Photohop

- CorelDraw

- Adobe Illustrator

Soft skills:

- Ответственность

- Креативность

Опыт работы:

январь 2020 - март 2021 - графический дизайнер в рекламном агенстве

март 2021 - фриланс

CorelDRAWIllustrator
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
marasik
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Сделать дизайн постера
Отменил заказ
Претензий к заказчику не имею
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