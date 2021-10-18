Графический дизайнер

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Предоставляю услуги:

1. Логотипы

2.Визитки

3. Фирменный стиль

4. Баннер

5. Дизайн упаковки

Процесс работы:

-получение задания от заказчика

-идеи/эскизы

-обсуждение/утверждение

-правки (если нужны)

-финальный результат

Hard skills:

- Adobe Photohop

- CorelDraw

- Adobe Illustrator

Soft skills:

- Ответственность

- Креативность

Опыт работы:

январь 2020 - март 2021 - графический дизайнер в рекламном агенстве

март 2021 - фриланс