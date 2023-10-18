Создание страниц с ограниченным доступом для магазина Wix

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка46 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте необходимо создать Пользовательский раздел, чтобы контролировать, у кого есть доступ к страницам вашего магазина. Это может быть полезно при оптовых или B2B-продажах. 

Выберите, хотите ли вы ограничить доступ для указавших пароль или для пользователей сайта. Вы можете решить, каким образом хотите контролировать, кто может войти круг пользователей вашего сайта.

https://www.devilboutique.com/ - в кратце необходимо сделать возможность на сайте регистрации оптовим покупателям , что би при регистрации они видели другие цени и могли напрямую заказать но по оптовим ценам для них

2 месяца назад
guest_1697613966636
Украина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад