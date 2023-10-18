Создание страниц с ограниченным доступом для магазина Wix

Здравствуйте необходимо создать Пользовательский раздел, чтобы контролировать, у кого есть доступ к страницам вашего магазина. Это может быть полезно при оптовых или B2B-продажах.

Выберите, хотите ли вы ограничить доступ для указавших пароль или для пользователей сайта. Вы можете решить, каким образом хотите контролировать, кто может войти круг пользователей вашего сайта.

https://www.devilboutique.com/ - в кратце необходимо сделать возможность на сайте регистрации оптовим покупателям , что би при регистрации они видели другие цени и могли напрямую заказать но по оптовим ценам для них