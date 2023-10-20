Вылечить сайт

У нас есть сайт на платформе WordPress. На нем сейчас находится непонятный вирус и очень затрудняет работоспособность сайта — переписывает код, менять содержимое файлов на старые не успеваем, всё ломается обратно моментально.

Исправить нужно очень-очень срочно. Если нужно отправить какие-то файлы посмотреть - пишите, сразу отправлю.