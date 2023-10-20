Вылечить сайт

Веб-программированиеЗавершен6 заявок135 просмотров
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У нас есть сайт на платформе WordPress. На нем сейчас находится непонятный вирус и очень затрудняет работоспособность сайта — переписывает код, менять содержимое файлов на старые не успеваем, всё ломается обратно моментально.

Исправить нужно очень-очень срочно. Если нужно отправить какие-то файлы посмотреть - пишите, сразу отправлю.

2 месяца назад
hommefemme
29 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
romadov
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
18 часов назад
2 месяца назад
$70
1 день
UAH
Очень быстрая работа, сайт спасен и очищен от вируса
Все отлично) быстрая оплата! Однозначно рекомендую!
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