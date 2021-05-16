hommefemme

Мария hommefemme

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Специалист по веб-аналитике

    Требуется специалист по веб-аналитике для настройки серверного контейнера Google Tag Manager через Taggrs.io. Необходимо провести аудит текущей настройки, наладить передачу данных о конверсиях и событиях из Shopify, обеспечить соответствие GDPR, а также обучить команду. Опыт работы с GTM и интеграцией с Google Analytics и Google Ads обязателен.

    Интеграция APIНастройка аналитикиGoogle AdsGoogle AnalyticsGoogle Tag Manager
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Специалист по работе Shopify

    Требуется специалист по работе с Shopify для реализации технических доработок. Задачи включают обновление robots.txt и sitemap.xml, настройку редиректов, внутренней навигации 'Хлебные крошки', а также внедрение микроразметки schema.org на внутренних страницах. Подробности и ТЗ доступны по ссылкам.

    Доработка сайтовНастройка редиректовShopify
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Вылечить сайт

    Требуется срочное исправление сайта на платформе WordPress, зараженного вирусом. Необходимо восстановить работоспособность, устранить проблемы с кодом и предотвратить повторное появление вируса. Возможна отправка файлов для анализа. Ожидается быстрая реакция на проблему.

    Устранение ошибокWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Вывод сайта из под фильтров Google

    Требуется провести диагностику сайта на WP+Woocommerce, который, вероятно, находится под фильтрами Google. Необходимо определить причины наложения фильтров, предоставить список задач для исправления ситуации и проконтролировать их выполнение. Ожидаются предложения по стоимости работы, примеры и сроки. Стандартный аудит не интересует.

    Google AdsWooCommerceWordPress
    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить воронки обзвонов для АмоСРМ

    Необходимо настроить воронки обзвонов в АмоСРМ для интернет-магазинов. Требуется разделить контакты на три категории: однократные покупатели, многократные покупатели и потенциальные клиенты, которые не завершили покупку. Оптимизация контактов в каждой воронке для достижения первоначальной структуры.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн интернет-магазина в figma

    $50

    Требуется разработка дизайна интернет-магазина в программе Figma в соответствии с техническим заданием. Основное внимание уделите удобству пользовательского интерфейса и визуальной привлекательности.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Прототип интернет-магазина в figma

    $50

    Требуется разработка прототипа интернет-магазина в программе Figma согласно техническому заданию. Важно учесть все элементы и функционал, необходимые для успешного представления проекта.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Специалист Wordpress

    Ищется специалист для переноса сайта creed-perfume.ru с Adobe Muse на WordPress. Задача включает перенос всех страниц, настройку корзины и интеграцию с Amocrm. Важно обеспечить высокую скорость загрузки и сохранить текущую адресность страниц. Отклики с предложениями по срокам, ценам и примерами работ приветствуются.

    AmoCRMPHPWordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • UX/UI Дизайн для сайта на платформе WordPress

    Ищем UX/UI дизайнера для создания макета интернет-магазина на платформе WordPress. Основное внимание уделяется адаптивности и высокой конверсии. Необходимо проработать страницы, включая страницу товара, с учетом данных аналитики и примеров конкурентов. Дизайн должен быть удобным для пользователей на любых устройствах. Выполнение тестового задания обязательно.

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Таргет в TikTok

    Ищем таргетолога для настройки рекламы в TikTok для онлайн-ритейлера нишевой парфюмерии. Основная цель - привлечение клиентов. Рассматриваем кандидатов с успешными кейсами и опытом в данной нише.

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенести сайт на WordPress

    Один из ведущих онлайн-ритейлеров оригинальной нишевой парфюмерии ищет специалиста по платформе WordPress для долгого сотрудничества. Мы постоянно растем и нужно решать множество задач. Сейчас нужно перенести действующий микро-интернет магазин creed-perfume.ru на ...

    AmoCRMPHPWordPress
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить ошибку

    У нас есть программа на Python, которая собирает прайсы поставщиков с электронной почты. Периодически возникают ошибки, которые мешают работе. Нужно исправить эту ошибку.

    Python
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

romadov
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$70
10 баллов
2 года назад
Вылечить сайт
WordPressУстранение ошибок
Все отлично) быстрая оплата! Однозначно рекомендую!
Очень быстрая работа, сайт спасен и очищен от вируса
Ответный отзыв
Dmitriy_Vasilev
Дмитрий 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Дизайн интернет-магазина в figma
Figma
Просто замечательный заказчик) Спасибо за интересный проект! 🚀🚀🚀
Отличная работа, исполнитель потрясающий. Все сделано быстро, вовремя и красиво)
Ответный отзыв
Dmitriy_Vasilev
Дмитрий 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Прототип интернет-магазина в figma
Figma
Мария предоставила четкое ТЗ. Постоянно была на связи в процессе выполнения заказа. Очень доволен сотрудничеством и благодарю за интересный проект)
Прекрасный исполнитель: отвечает вовремя, быстро вносит изменения, крайне приятен в общении) Обязательно, если возникнет необходимость, буду обращаться к нему)
Ответный отзыв
DimaStepaniuk
Дмитрий 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
4 года назад
Исправить ошибку
Python
Очень хороший заказчик. Четко сформулированное условие задачи, быстрые ответы на вопросы, возникшие в процессе выполнения, высокий уровень коммуникации. Приятно сотрудничать!
Прекрасный исполнитель, был постоянно на связи. Сделал все в срок, выполнил нужную задачу и даже чуть больше.
Ответный отзыв