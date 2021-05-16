hommefemme

Требуется специалист по веб-аналитике для настройки серверного контейнера Google Tag Manager через Taggrs.io. Необходимо провести аудит текущей настройки, наладить передачу данных о конверсиях и событиях из Shopify, обеспечить соответствие GDPR, а также обучить команду. Опыт работы с GTM и интеграцией с Google Analytics и Google Ads обязателен.
- Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Требуется специалист по работе с Shopify для реализации технических доработок. Задачи включают обновление robots.txt и sitemap.xml, настройку редиректов, внутренней навигации 'Хлебные крошки', а также внедрение микроразметки schema.org на внутренних страницах. Подробности и ТЗ доступны по ссылкам.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Требуется срочное исправление сайта на платформе WordPress, зараженного вирусом. Необходимо восстановить работоспособность, устранить проблемы с кодом и предотвратить повторное появление вируса. Возможна отправка файлов для анализа. Ожидается быстрая реакция на проблему.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется провести диагностику сайта на WP+Woocommerce, который, вероятно, находится под фильтрами Google. Необходимо определить причины наложения фильтров, предоставить список задач для исправления ситуации и проконтролировать их выполнение. Ожидаются предложения по стоимости работы, примеры и сроки. Стандартный аудит не интересует.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить воронки обзвонов в АмоСРМ для интернет-магазинов. Требуется разделить контакты на три категории: однократные покупатели, многократные покупатели и потенциальные клиенты, которые не завершили покупку. Оптимизация контактов в каждой воронке для достижения первоначальной структуры.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется разработка дизайна интернет-магазина в программе Figma в соответствии с техническим заданием. Основное внимание уделите удобству пользовательского интерфейса и визуальной привлекательности.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
Требуется разработка прототипа интернет-магазина в программе Figma согласно техническому заданию. Важно учесть все элементы и функционал, необходимые для успешного представления проекта.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищется специалист для переноса сайта creed-perfume.ru с Adobe Muse на WordPress. Задача включает перенос всех страниц, настройку корзины и интеграцию с Amocrm. Важно обеспечить высокую скорость загрузки и сохранить текущую адресность страниц. Отклики с предложениями по срокам, ценам и примерами работ приветствуются.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищем UX/UI дизайнера для создания макета интернет-магазина на платформе WordPress. Основное внимание уделяется адаптивности и высокой конверсии. Необходимо проработать страницы, включая страницу товара, с учетом данных аналитики и примеров конкурентов. Дизайн должен быть удобным для пользователей на любых устройствах. Выполнение тестового задания обязательно.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Ищем таргетолога для настройки рекламы в TikTok для онлайн-ритейлера нишевой парфюмерии. Основная цель - привлечение клиентов. Рассматриваем кандидатов с успешными кейсами и опытом в данной нише.Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт4 года назад
Один из ведущих онлайн-ритейлеров оригинальной нишевой парфюмерии ищет специалиста по платформе WordPress для долгого сотрудничества. Мы постоянно растем и нужно решать множество задач. Сейчас нужно перенести действующий микро-интернет магазин creed-perfume.ru на ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт4 года назад
У нас есть программа на Python, которая собирает прайсы поставщиков с электронной почты. Периодически возникают ошибки, которые мешают работе. Нужно исправить эту ошибку.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад