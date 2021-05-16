hommefemme

Требуется специалист по веб-аналитике для настройки серверного контейнера Google Tag Manager через Taggrs.io. Необходимо провести аудит текущей настройки, наладить передачу данных о конверсиях и событиях из Shopify, обеспечить соответствие GDPR, а также обучить команду. Опыт работы с GTM и интеграцией с Google Analytics и Google Ads обязателен.